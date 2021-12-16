За год лесники РТ перевыполнили целевой индикатор нацпроекта «Экология» в два раза

В 2021 году лесники Татарстана перевыполнили в два раза первый целевой показатель национального проекта «Экология». Об итогах реализации регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» рассказал сегодня министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Региональный проект включает в себя два важнейших направления — лесовосстановление и охрану лесов от пожаров. Главной целью проекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. В этом году на реализацию регионального проекта „Сохранение лесов“ из федерального бюджета было выделено более 200 млн рублей. Данные средства направлены на проведение работ по лесовосстановлению (более 87 млн рублей), формирование запаса семян лесных растений (131 тыс. рублей) и закупку лесопожарной и лесокультурной техники (112 млн. рублей)», — сообщил он.

В 2021 году в Татарстане проведены лесовосстановительные работы на площади в 4 тыс. гектаров. Это посадка лесных культур, мероприятия по естественному и комбинированному лесовосстановлению и лесоразведению. Первым целевым индикатором регионального проекта «Сохранение лесов» является «отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений».

«Рассчитывается он (показатель — прим. Т-и) так. В 2019 году площадь выбытия лесов в результате сплошной вырубки спелых, перестойных насаждений и сплошной санитарной вырубки составила более 2,4 тыс. гектаров, площадь погибших лесных насаждений — 167 гектаров. Площадь лесовосстановления в 2021 году составила 4 тыс. гектаров. Таким образом, значение целевого индикатора в 2021 году составило 158%. Проектное значение индикатора было 77,7%», — отметил Кузюров.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, реализуется в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.