За год объем мусора в западной зоне Татарстана вырос до 736 тыс. тонн

Более 736 тыс. тонн твердых коммунальных отходов вывезла УК «ПЖКХ» в западной зоне Татарстана в 2021 году. По сравнению с прошлом годом прирост мусора составил 2,2%, сообщает пресс-служба регоператора.

«Большую часть отходов образовали жители Казани — около 546 тыс. тонн, остальные 190 тыс. тонн ТКО приходится на долю муниципальных образований республики. Твердых коммунальных отходов стало больше в 1603 населенных пунктах Татарстана», — отмечают в компании.

На сортировочных станциях УК «ПЖКХ» сортировку прошли 173 тыс. тонн отходов. Всего отбирается 17 фракций вторичного сырья, включая картон, ПЭТ-бутылки, полиэтилен, стекло, бумагу и другие. Было отобрано и отправлено на переработку 200 тонн изношенных автомобильных шин и покрышек, незаконно складированных на контейнерных площадках для накопления ТКО.

В западной зоне деятельности регионального оператора ежедневно для вывоза твердых коммунальных отходов на линию выходят более 300 единиц спецтехники. По итогам 2021 года генеральным подрядчиком по вывозу отходов дополнительно приобретено 55 машин. Это малотоннажные мусоровозы, большие мусоровозы, бункеровозы и легковые автомобили для мобильных бригад дворников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» за десять новогодних праздничных дней вывезло более 22 тыс. тонн мусора.