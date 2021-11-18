За год количество коррупционных преступлений среди госслужащих РТ выросло в 1,5 раза

За первые девять месяцев 2021 года количество выявленных нарушений в сфере антикоррупционного законодательства в органах самоуправления Татарстана выросло почти в 1,5 раза. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

По его словам, за этот год среди госслужащих и муниципальных работников республики было проведено более 280 проверок, по результатам которых выявили 254 нарушения и привлекли к ответственности 242 человека.

При этом, отметил Рахимов, за аналогичный период прошлого года выявленных нарушений было на порядок меньше — всего 172, к ответственности привлекли 156 человек.

«По качеству проведенных проверок, ровно год назад я говорил о том, что из всех проведённых проверок, порядка 85-88% заканчиваются тем, что людей привлекают к ответственности. В этом году можно говорить о том, что уже 95% всех проверок приносят определённые результаты», — поделился Рахимов.

