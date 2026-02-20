За год кофе в магазинах Татарстана подорожал почти на 30%

В годовом выражении кофе в магазинах Татарстана подорожал почти на 30%, говорится в статистике Центробанка России за январь 2026 года.

«За месяц выросли цены на кофе. Российские переработчики кофейных зерен продолжили переносить в стоимость готовой продукции возросшие издержки, в том числе на логистику. За 12 месяцев кофе в магазинах подорожал на 29,02%», – говорится в сообщении.

В январе сильнее всего выросли цены на продукты питания и услуги, тогда как непродовольственные товары подорожали менее заметно. В целом за год продовольствие и услуги росли быстрее инфляции, а непродовольственные товары – значительно медленнее.

Наряду с кофе, в январе 2026-го подорожали овощи, особенно тепличные, из-за увеличения расходов на отопление в период холодов. При этом по сравнению с январем предыдущего года цены на овощи были ниже на 3%.

Вместе с тем, в январе подешевело сливочное масло благодаря росту производства сырого молока и увеличению предложения. В целом за год цены на него выросли на 0,4%.

Годовая инфляция в Татарстане в январе 2026 года ускорилась на 7%, говорится в статистике Центробанка России. Республиканский показатель оказался выше, чем в среднем по России (6,00%) и в Приволжском федеральном округе (6,76%).