За год казанские школьники отправили на переработку более 50 тыс. ПЭТ-бутылок

Фандоматы компании «РТ-Инвест» в 2021 году в 20 казанских школах собрали 1 753 кг пластиковой тары и более 90 кг алюминиевых банок. Об этом сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ».

«Свою работу аппараты по приему вторсырья начали в январе 2020 года. За весь период удалось собрать и оправить на переработку более 275 тыс. бутылок и алюминиевых банок. В 2021 году школьники сдали более 50 тыс. ПЭТ-бутылок и более 6 тыс. алюминиевых банок. В числе школ-лидеров рейтинга школа №167 (355 кг ПЭТ и 19,5 кг алюминия), школа №181 (154 кг ПЭТ и 12 кг алюминия) и школа № 72 (149 кг ПЭТ и 5 кг алюминия)», – сказано в сообщении.

За день один фандомат способен принять 25 кг чистого вторсырья или около 300 бутылок и алюминиевых банок. Собранное вторсырье еженедельно забирает специальная машина. Далее отходы попадают на сортировочную станцию МПС-1, где происходит взвешивание и прессование сырья. После этого готовое сырье направляют на переработку, в том числе изготовление скейтбордов, лыж, скамеек, велосипедов, футболок и других изделий. После новогодних каникул фандоматы вновь заработали во всех 20 казанских школах и готовы принимать вторсырье.