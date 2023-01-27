За год казанцы забрали домой 363 собаки из приюта «Зооцентр»

За 2022 год 363 собаки из приюта «Зооцентр» обрели хозяев. Из них 20 отправились в новый дом после акций «Лапа дружбы», проходивших в парках и скверах Казани. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

В настоящее время в приюте живет 371 собака, в том числе 68, находящихся в щенячьем «детсаду». «Горожане могут пообщаться с обитателями приюта, погулять с ними на специальной площадке и забрать понравившегося питомца себе», — говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что горожане могут оставить заявку на отлов безнадзорных животных. Обращения принимаются по номеру +7(843)222-04-44, через «Народный контроль» и систему «Открытая Казань».