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Казань за год примет порядка 4,5 млн туристов — Метшин
Казань по состоянию на октябрь посетили 4 млн туристов. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Надеемся, что цифра [по итогам года] будет близкой к 4,5 млн туристов», – отметил градоначальник.
Он также напомнил, что благодаря саммиту БРИКС, который в этом году прошел в Казани, город прирос пятью отелями и другой необходимой туристической инфраструктурой.
«Спасибо отельерам, спасибо всем, начиная от жителей Казани, водителей такси, людей, которые работают в сфере бытового обслуживания, услуг, правоохранителей, которые создают картинку Казани, настроение Казани», – заключил Метшин.
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