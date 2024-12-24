Казань за год примет порядка 4,5 млн туристов — Метшин

Казань по состоянию на октябрь посетили 4 млн туристов. Об этом на встрече с журналистами заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Надеемся, что цифра [по итогам года] будет близкой к 4,5 млн туристов», – отметил градоначальник.

Он также напомнил, что благодаря саммиту БРИКС, который в этом году прошел в Казани, город прирос пятью отелями и другой необходимой туристической инфраструктурой.

«Спасибо отельерам, спасибо всем, начиная от жителей Казани, водителей такси, людей, которые работают в сфере бытового обслуживания, услуг, правоохранителей, которые создают картинку Казани, настроение Казани», – заключил Метшин.