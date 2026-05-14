Общество 14 мая 2026 15:23

За год КАМАЗ получил 4720 запросов от потенциальных экскурсантов

За год на КАМАЗ поступило 4720 запросов на проведение экскурсий. Об этом на «КазаньФоруме-2026» рассказал журналистам председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.

«Сейчас желающих посещать предприятия много, но в данной ситуации многие предприятия невозможно пока посетить. По крайней мере, в этот период (видимо, во время специальной военной операции – прим. Т-и). Нужно подождать. Поэтому мы должны выбирать предприятия, которые не связаны с большим производством», – предложил Агеев.

Несмотря на это, по его словам, промышленный туризм остается выгодным направлением: он позволяет привлекать молодежь на предприятия и зарабатывать. Сейчас ТПП Татарстана проводит семинары и подбирает доступные для посещения объекты.

#Туризм #камаз #Шамиль Агеев #KazanForum-2026
