За год ипотека на «вторичку» в Казани подорожала на 40%

Казань оказалась в десятке российских городов, где за год сильнее всего увеличились средние платежи по ипотеке на вторичное жилье. За это время сумма, которую казанцы ежемесячно вносят на погашение ипотеки, в среднем выросла на 40%, сообщает «РИА Недвижимость».

Еще больший рост ипотечных платежей зарегистрирован в Новороссийске, Краснодаре, Грозном, Севастополе и Астрахани — прирост составил от 41,6% до 82,4%. А наравне с Казанью — 40% — также показали Сочи.

«В начале 2022 года наименее выгодно приобретать жилье в ипотеку в Новороссийске. Средний ипотечный платеж для однокомнатной квартиры, приобретенной в кредит с первоначальным взносом в 30% сроком на 15 лет, вырос почти в два раза», — рассказал партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов.

Еще 22 крупнейших города России показали рост в пределах от 30,7% до 39,8%. В Москве среднемесячный платеж по ипотеке увеличился на 22%, а в Санкт-Петербурге — на 26%.

Нижний Тагил же оказался городом России, в котором за год цены изменились меньше всего — на 10,8%.

«С учетом дальнейшего роста ключевой ставки и повышения ставок по ипотеке до двухзначных значений, ежемесячный платеж для однокомнатной квартиры может вырасти еще на 5–10% при условии стабилизации стоимости жилья», — полагает он.