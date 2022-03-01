За год «Инцидент менеджмент» обработал рекордное количество обращений от татарстанцев

В 2021 году система «Инцидент менеджмент» обработала 60 тыс. сообщений от жителей Татарстана, а всего за время работы — почти 150 тыс. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабмине РТ уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Сегодня аккаунты в социальных сетях есть у всех республиканских министерств и муниципалитетов. Для жителей это еще одна площадка, где они могут оставить свое обращение и получить ответ на него. И здесь нам очень помогает запущенная в 2018 году система „Инцидент менеджмент“. Благодаря специально разработанному программному обеспечению система отслеживает обращения и вопросы граждан, касающиеся работы органов госвласти и муниципалитетов, во всех социальных сетях: „Одноклассники“, Instagram, „ВКонтакте“ и Facebook», — сказала она.

Собранные данные передаются в Центр управления регионом и уже оттуда направляются ответственным исполнителям. Готовый ответ публикуется на той же площадке, где был оставлен вопрос или обращение.

«Я хотела бы отметить огромную работу, которую провели министерства, ведомства и муниципалитеты. Если на старте среднее время ответа на обращение составляло порядка 18 часов, то сегодня это немногим более трех часов», — подчеркнула Сабурская.