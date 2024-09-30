«За год грубых нарушений не было»: эксперты о том, как в РТ следят за школьным питанием

В Татарстане работают 1 411 школ, где обучаются 500 тысяч учеников, которым требуется вкусное школьное питание. На пресс-конференции в «Татар-информе» эксперты рассказали, как в республике контролируют качество питание детей.

«Горячее питание получает более 490 тысяч детей – это 97% от общего числа. С 2020 года у нас начальные классы обеспечиваются горячим питанием. По поручению Владимира Путина затраты на питание 1-4 классов в 2023 году составили 4,4 млрд рублей», – отметила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

В республике всего 14 внешних организаторов питания, но чаще всего столовые готовят еду для детей сами.

Контроль за качеством питания возложен на Роспотребнадзор. Санитарные врачи контролируют школы, поставщиков, операторов питания. Кроме того, все проверки проводятся с лабораторным контролем.

«За последний учебный год мы проверили 1500 школ, в которых обучаются дети начальных классов, девять операторов питания и 77 поставщиков. Большая часть нарушений носит быстро устранимый характер, нарушений грубого характера не было. На одну проверенную школу приходятся от одного до двух нарушений», – подчеркнула руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Заместитель председателя Государственного комитета Татарстана по закупкам Искандер Багаутдинов подчеркнул, что в республике существует реестр лиц, которые поставляли некачественные товары, там есть информация по роду товаров, какую именно оплошность допустил поставщик. Для этих недобросовестных поставщиков путь на столы школьников закрыт.

«На сегодняшний день все закупки централизованы в исполнительных комитетах районов. Это означает, что для нужд школ и детского сада размещает закупки непосредственно Исполком. Сложился единый подход в организации питания, а именно проводятся закупки на оказание услуг питания в образовательных учреждениях. То есть на данный момент заказчик закупает не продукты питания, а именно услуги по приготовлению питания для учащихся», – уточнил генеральный директор «Центра развития закупок РТ» Нияз Газеев.