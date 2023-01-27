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Происшествия
27 января 2023  13:42
Елена Саляхова

За год Госалкогольинспекция изъяла у татарстанцев 170 тыс. литров суррогата и самогона

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За прошлый год в Татарстане сотрудники Госалкогольинспекции изъяли из незаконного оборота 170 тысяч литров суррогата и самогона. Об этом на итоговой коллегии сообщил руководитель Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов.

На коллегии обсуждались итоги деятельности Госалкогольинспекции за прошлый год и планы на предстоящий. Выступая с докладом Ахметханов отметил, что работа по выявлению незаконного оборота алкоголя ведется вместе с сотрудниками МВД и ФСБ. За год тотальным проверкам подвергались 54 татарстанских предприятия. 

«Наша совместная деятельность дала свои плоды. Из незаконного оборота было изъято порядка 170 тысяч литров спирта, суррогатного алкоголя и самогона. При этом, отмечается рост объемов изъятой продукции - в прошлом году она составила 160 тысяч литров», – отметил Ахметханов. 

Он добавил, что за нелегальный оборот алкоголя к административной ответственности были привлечены 53 человека, в отношении 17 было возбуждено уголовное дело.
 

#суррогатный алкоголь #Госалкогольинспекция РТ
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