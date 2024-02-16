За год Евросоюз приобрел у России нефти и газа почти на 30 млрд евро

В 2023 году товарооборот России со странами Евросоюза упал в 2,9 раза относительно показателей предыдущего периода. Импорт российских товаров в ЕС составил более 50 млрд евро, в обратном направлении — 28 млрд, сообщает РБК, ссылаясь на данные статистики Eurostat.

Согласно статистике, львиную долю объема росссийского экспорта составили нефть и газ — 29,1 млрд евро. В остальных областях суммы значительно ниже: по топ-3 — черные металлы — почти 3 млрд, никель и изделия из него — 1,75 млрд.

В издании напоминают, что с февраля 2022 года вступили в силу 12 пакетов антироссийских санкций. Из-за вводимых ограничений все меньше областей попадали в категорию разрешенных для ввоза либо вывоза. Так, по данным ЕК, под запрет попала продукция на 147 млрд евро из «досанкционного» списка.

По итогам 2023 года в топ-5 стран по импорту из России попали Нидерланды (6,32 млрд евро), Венгрия (5,76 млрд), Италия (4,06 млрд), Бельгия (3,79 млрд) и Словакия (3,77 млрд).