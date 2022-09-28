За год число участников программы догазификации в Татарстане выросло на 35%

Стартовавшая в прошлом году программа догазификации набирает обороты в Татарстане. Если на начало программы в ней участвовали 9,4 тыс. домовладений, то сегодня их число выросло до 13,4 тыс. Об этом сообщила сегодня на встрече с журналистами заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Лилия Борисова.

«Дано поручение, чтобы эта программа стала бессрочной. Поэтому жители ежедневно подают новые заявления. На начало программы в ней участвовали 9,4 тыс. домовладений, в мае 2022 года количество увеличилось до 10 тыс., а сегодня их число выросло до 13,4 тыс. и это еще цифра не окончательная. Увеличение участников программы составляет 35%», – сказала она.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Спикер отметила, что программа догазификации особенно актуальна в период отопительного сезона. Она была принята в прошлом году и подразумевает доведение газа до границ земельного участка домовладений в безвозмездном порядке. Внутри земельного участка и в доме собственник проводит газ самостоятельно.

«Исполнителем программы в Татарстане определен „ГазпромТрансгазКазань“. Чтобы стать участником программы, нужно подать заявления через госуслуги. При подаче заявления учитывается несколько факторов — наличие дома и земельного участка в собственности», — отметила Борисова.

Мероприятия в границах земельного участка участник программы может провести самостоятельно с привлечением строительной организации или с участием исполнителя программы. В первом случае стоимость работ определяется рыночными предложениями, а во втором – стандартизированными тарифными ставками, утвержденными Госкомитетом РТ по тарифам.

«Собственник может заранее просчитать, сколько будет стоить проведение газа внутри участка. Подземные работы будут дороже, чем надземные», – добавила она.

В стоимость работ внутри участка включаются затраты на проектирование сети газопотребления, строительство газопровода и обустройство системы электрохимической защиты от коррозии, установку приборов учета, газоиспользующего оборудования и пр.

«Для малообеспеченных людей, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных, инвалидов первой и второй группы и других льготных категорий населения работы внутри земельного участка возмещаются государством, органами соцзащиты в размере не более 80 тыс. рублей. Расходы должны быть подтверждены документально», – подчеркнула Борисова.

По вопросам догазификации жители Татарстана могут обратиться в Госкомитет РТ по тарифам по телефону 8(843) 236-36-36. Люди, не попадающие под программу социальной газификации, могут воспользоваться льготными ставками, установленными Госкомитетом РТ по тарифам. Речь идет о жителях республики с расходом газа до 5 кубометров в час при расстоянии до сети газораспределения не более 200 метров.