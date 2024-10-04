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За год число участников олимпиады «Чистое наследие» выросло почти в пять раз
В этом году 3,5 тыс. школьников из Татарстана и Тольятти зарегистрировались для участия в олимпиаде юных экологов «Чистое наследие». В прошлом году участников конкурса было намного меньше — всего 750. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» ведущий специалист Управления охраны окружающей среды и экологии ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина Наталья Костылева.
«Олимпиада задумывалась как проект для формирования экологической культуры, популяризации экологии как науки, объединения детей и взрослого поколения в изучении экологии, выявления наиболее одаренных учащихся 5–9-х классов», — отметила она.
В сентябре проходила регистрация участников на сайте олимпиады, с 6 по 8 октября состоится заочный этап в виде тестовых заданий.
«С 9 по 25 октября пройдёт экологический квест. Победители заочного этапа приглашаются на очный этап с 28 октября по 2 ноября. Он пройдёт во время осенних каникул в детском оздоровительном лагере. Участие в олимпиаде бесплатное, как и проживание и питание в детском лагере», — заметила Костылева.
В этом году в олимпиаде принимают участие школьники из Татарстана и Тольятти. Сто шестьдесят из них отправятся на каникулах в лагерь, участников смены ожидает насыщенная образовательная и развлекательная программа. По итогам конкурсных заданий будут определены победители.
«„Чистое наследие“ — не просто выявление талантливых детей и награждение победителей, это еще и популяризация экологических знаний, профессиональное определение ребят. Призовой фонд — 100 тыс. рублей, по итогам олимпиады будут выбраны три победителя», — пояснила спикер.
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