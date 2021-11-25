За год число татароязычных участников конкурса «Глаголица» выросло в два раза

В оргкомитет VIII независимой литературной премии «Глаголица» поступило 268 работ на татарском языке. Это в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» создатель независимой литературной премии «Глаголица» и благотворительного фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова.

«Всего работ на татарском языке 268, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Это стало возможным благодаря тому, что Минобрнауки РТ в этом году рекомендовало «Глаголицу» для школьных конкурсов. Поэтому нам удалось привлечь больше детей», — пояснила инициатор конкурса.

Писатель, литературный критик и поэт Галимьян Гильманов в свою очередь отметил, что раньше татароязычные финалисты конкурса зачастую в своих работах затрагивали такие темы, как социальное сиротство. В этом году ребята больше пишут о своих личных проблемах, отношениях с одноклассниками, рассказывают о городах и деревнях, где живут.

Члены жюри «Глаголицы» заметили, что русскоязычные участники конкурса достаточно ироничны. Они пишут о современной поэзии, культуре, кино. Ребята ищут свой путь в литературе, который не навязан никем, уверены эксперты.

В этом году на конкурс поступило около 1400 работ от ребят из 19 стран мира. Большинство конкурсантов представляют различные города России. По числу участников лидирует Москва, на втором месте находится Казань, а на третьем — Санкт-Петербург. В общей сложности 120 авторов получили бесплатные путевки в столицу Татарстана на литературную смену, которая проходит здесь с 22 по 26 ноября.