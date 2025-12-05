За год число случаев Covid-19 в Татарстане снизилось почти в четыре раза

В Татарстане фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора республики, за период с 24 по 30 ноября 2025 года зарегистрировано 13,7 тыс. случаев – на 36,9% больше, чем неделей ранее. При этом показатель остается ниже эпидемического порога на 15,7%. Наибольший рост заболеваемости отмечен среди школьников 7–14 лет.

При этом за неделю зарегистрировано 223 случая заболевания Covid-19, что в 3,8 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В республике продолжают кампанию по вакцинации: привито более 2 млн человек, что составляет 51,7% населения РТ.