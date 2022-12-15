С начала года татарстанцы на 8% реже обращались за помощью после укусов животных

За 11 месяцев 2022 года татарстанцы на 8% реже обращались за помощью после укусов животных. В медицинских организациях зарегистрировано 8,4 тыс. подобных обращений, рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова на заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

По ее данным, в республике снизилось и число лабораторно-подтвежденных случаев бешенства животных. Сейчас РТ занимает 6-е место в ПФО по этому показателю.

«Наибольшее количество случаев бешенства зарегистрировано в Самарской и Саратовской областях (по 33 случая), наименьшее – в Ульяновской области (один случай). За десять месяцев в Татарстане зарегистрировано семь лабораторно-подтвержденных случаев бешенства животных в шести районах, что на 15 меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – проинформировала она.

Случаи бешенства животных зарегистрированы в Алексеевском, Альметьевском, Кукморском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском и Тукаевском районах.