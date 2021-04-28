Трудовая инспекция РТ: Стоит задача по снижению производственного травматизма

В 2020 году на производстве в Татарстане произошло 145 несчастных случаев, в том числе 109 с тяжелым и 29 — со смертельным исходом. Об этом сообщает Трудовая инспекция РТ.

«Еще 104 факта несчастных случаев оказались несвязанными с производством. Они произошли из-за хронических заболеваний, алкогольного опьянения, самоубийств и по другим причинам. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года в республике наблюдается спад производственного травматизма со смертельным исходом на 10 несчастных случаев», — сказано в сообщении.

28 апреля в нашей стране отмечается Международный день охраны труда. Главная цель проведения заключается в привлечении внимания общественности к нерешенным задачам в области охраны труда. Перед предприятиями и организациями региона стоит серьезная задача по снижению производственного травматизма, говорится в сообщении Трудовой инспекции РТ.