За год число лесных пожаров в Татарстане выросло в шесть раз

За год в лесах Татарстана зарегистрировано 19 пожаров, что в шесть с лишним раз больше, чем годом ранее. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В этом году как в Республике Татарстан, так и в других субъектах Российской Федерации достаточно непросто прошел пожароопасный сезон в лесах. Были зарегистрированы 19 лесных пожаров на общей площади 210 гектаров. Все они были своевременно ликвидированы. Ущерб от пожаров составил 6,4 млн. рублей», — сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Кроме того, в этом году произошли семь природных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий и иных категорий на общей площади 14 гектаров, в том числе на территории „Нижней Камы“ и Волжско-Камского заповедника», — добавил он

В связи с высокой пожарной опасностью лесов в 2021 году в Татарстане пять раз вводились запреты на пребывание граждан в лесах, а также на въезд в них транспортных средств. Пожароопасный сезон в республике завершился 25 октября. За весь период было зарегистрировано более 1 тыс. термических точек. Из них подтвердились 890 случаев возгораний на приграничных к лесному фонду территориях, произошедших на общей площади 674 гектаров.

«„Ущерб от лесных пожаров“ является целевым индикатором регионального проекта “Сохранение лесов“. Он не установлен в числовом значении в связи с тем, что является результатом стихийного, непрогнозируемого природного явления», — пояснил Кузюров.

«Важно отметить, что данный ущерб не влияет на исполнение регионального проекта “Сохранение лесов в РТ“ в рамках нацпроекта “Экология“. Положительный баланс был достигнут благодаря выполнению работ по содействию естественному лесовосстановлению. Они выполнены в большем объеме, чем было установлено планом на 2021 год», — подчеркнул министр.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, реализуется в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.