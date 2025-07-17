За год число иностранных граждан в Татарстане увеличилось на 14%

По состоянию на 1 июля в Татарстане зарегистрировано более 110 тыс. иностранных граждан. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на 11-м заседании Государственного Совета РТ рассказал начальник Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан Марат Галеев.

«В первом полугодии 2025 года в республику въехали 123 тыс. иностранных граждан. Основной фактор, который формирует миграционную ситуацию – это безвизовый режим со странами СНГ, иностранные граждане посещают нашу страну практически беспрепятственно с любой целью. Отмечу, что более половины въехавших имеют свою цель – это работа, 16% приезжают, чтобы учиться, остальные – с частной целью», – отметил спикер.