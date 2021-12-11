За год число безработных в Казани уменьшилось на 12 тыс. человек

В настоящее время в казанских центрах занятости населения числятся 5 222 безработных. Это на 12 тыс. человек меньше, чем в начале 2021 года, рассказал на совещании в Кабмине РТ мэр Казани Ильсур Метшин. Мероприятие провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам мэра столицы РТ, уровень безработицы в Казани держится на 0,81% от численности рабочей силы.

«На одного безработного приходятся три вакансии, в основном в сфере производства, строительства, транспорта, здравоохранения, образования и науки», — приводит слова Метшина пресс-служба мэрии.

Выросло и количество инвестиций, привлеченных в экономику города. Если в прошлом году оно составило 185 млрд рублей, то в 2021-м ожидается на уровне 200 млрд.