За год число безработных в Казани снизилось почти на 30 тыс. человек, что говорит о почти полном восстановлении рынка труда. Так, если в октябре 2020 года в поиске работы находились около 33 тыс. казанцев, то в конце 2021-го этот показатель упал до 4640 человек. Об этом собщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В настоящее время число свободных вакансий значительно выше количества безработных.

Также в Татарстане продолжается работа по снижению задолженности работодателей по заработной плате. Только в Казани в прошлом году состоялось 200 заседаний, на которых рассмотрели деятельность более 1 тыс. предприятий. Сумму долгов удалось снизить с 155 до 125 млн рублей.

«Мы закрыли все долги на экономически активных предприятиях. Из оставшихся 125 млн рублей „живая“ задолженность составляет порядка 1 млн рублей, все остальное — это долги банкротов и экономически неактивных предприятий», — рассказал на отчетном заседании в Казанской Ратуше замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Также в 2021 году удалось в полтора раза уменьшить число несчастных случаев на рабочих местах.