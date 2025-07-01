За год центры общения старшего поколения ОСФР по РТ посетили более 9 тыс. человек

С начала года центры общения старшего поколения на базе клиентских служб Татарстанского Отделения Социального фонда России посетили более 8,7 тыс. человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

«За прошлый год гостями центров общения стали более 9,6 тыс. представителей старшего поколения, проживающие в нашей республике. Пожилые люди иногда приходят на мероприятия вместе с внуками. В республике сейчас работает 18 таких центров. Они созданы для того, чтобы люди "серебряного" возраста могли провести время с пользой и для души. В июле запланировано открытие еще одного центра в Верхнеуслонском районе», – рассказали в пресс-службе.

Благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» пожилые люди из Татарстана активно проводят свой досуг, участвуют в спортивных состязаниях и образовательных мероприятиях, посещают уроки по финансовой и компьютерной грамотности.

Активисты и посетители центров общения ходят в музеи, ездят на экскурсии, занимаются творчеством в кружках, вместе смотрят фильмы и читают книги. В центрах общения регулярно проходят конкурсы красоты. Победительницы получают памятные дипломы, а участницы – поощрительные призы.

Любой желающий может посетить центр общения старшего поколения в своем районе. Узнать адрес ближайшего центра и режим его работы можно на официальном сайте Социального фонда России во вкладке «Республика Татарстан».