За год более 700 предприятий Татарстана воспользовались государственными субсидиями

За прошлый год более 700 предприятий Татарстана получили субсидии от государства за трудоустройство порядка 2 тыс. человек. Об этом министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала в прямом эфире в Центре управления регионом РТ.

«В прошлом году в регионе было организовано несколько программ поддержки занятости. К примеру, это субсидированный найм. Если работодатель трудоустраивал тех людей, которые испытывают трудности на рынке труда, а это молодежь в возрасте до 30 лет, вчерашние студенты без опыта работа, то он получал субсидию в размере минимального размера оплаты труда. Субсидия предоставляется через месяц после устройства человека на работу, через три и через шесть месяцев», – проинформировала она.

Зарипова пояснила, что программа рассчитана на сохранение длительного трудоустройства молодых людей. Дело в том, что за полгода человек осваивает трудовые навыки и адаптируется в новом коллективе. Также в зоне особого внимания Минтруда Татарстана постоянно находятся люди с особенностями здоровья и те, кто недавно освободился из мест лишения свободы.