За год более 7 тыс. татарстанцев отдохнули по бесплатным путевкам в санаториях

В 2022 году Татарстану на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан было выделено более 210 млн рублей. Путевками воспользовались более 7 тыс. человек. Об этом проинформировал управляющий Социальным фондом России по Татарстану Эдуард Вафин на коллегии ведомства в Казани.

«Было приобретено более 8 тыс. путевок как в санатории Республики Татарстан, так и в другие регионы России — Кабардино-Балкарию, Ульяновскую и Самарскую области. Путевками воспользовались более 7 тыс. граждан льготной категории, из которых 805 — дети-инвалиды. Еще тысяча путевок была выделена людям, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов первой группы», — рассказал он.

Спикер отметил, что в 2023 году перед Социальным фондом по Татарстану стоит несколько приоритетных задач, в том числе назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, реализация мероприятий по страхованию от несчастных случаев на производстве, а также по обеспечению техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение льготников.