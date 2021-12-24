За год более 6 тыс. татарстанцев бесплатно обучились благодаря нацпроекту «Демография»

Востребованным профессиям на рынке труда Татарстана в этом году за счет бюджетных средств обучено более 5,3 тыс. безработных. Еще более 6 тыс. жителей республики прошли обучение по нацпроекту «Демография», сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В течение года приступил к обучению более 5,3 тыс. безработных граждан. Обучение проводится по востребованным на рынке труда профессиям и программам. Люди учатся на охранников, электрогазосварщиков, водителей автомобилей, операторов заправочных станций, трактористов, швей, парикмахеров, поваров, лаборантов, бухгалтеров и другим специальностям», — сказано в сообщении.

Также пройти бесплатное обучение можно в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В 2021 году по проекту обучены люди, ищущие работу, в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеры. Кроме того, выучились женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также безработные мамы дошколят. Заявки на обучение принимаются на портале «Работа России». В настоящее время обучение прошли более 6 тыс. жителей республики.