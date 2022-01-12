За год более 400 собак из казанского «Зооцентра» обрели семью

В 2021 году из казанского «Зооцентра» казанцы забрали 406 собак, 38 питомцев нашли новых хозяев во время благотворительных акций «Лапа дружбы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Мы хотим продолжить проведение этих акций, следующие запланированы на весну», — рассказал директор приюта Рустем Нуруллин.

Сейчас в приюте находятся 290 собак. Жители города могут пообщаться с ними, погулять на специальной площадке, которую обустроили в прошлом году, и забрать понравившегося питомца себе.

В конце 2021-го был введен в эксплуатацию новый корпус для щенков, сейчас там живут два щенка.