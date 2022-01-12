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Ру Тат
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Общество
12 января 2022  20:30

За год более 400 собак из казанского «Зооцентра» обрели семью

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В 2021 году из казанского «Зооцентра» казанцы забрали 406 собак, 38 питомцев нашли новых хозяев во время благотворительных акций «Лапа дружбы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

«Мы хотим продолжить проведение этих акций, следующие запланированы на весну», — рассказал директор приюта Рустем Нуруллин. 

Сейчас в приюте находятся 290 собак. Жители города могут пообщаться с ними, погулять на специальной площадке, которую обустроили в прошлом году, и забрать понравившегося питомца себе.

В конце 2021-го был введен в эксплуатацию новый корпус для щенков, сейчас там живут два щенка.

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