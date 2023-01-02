За год более 205 тыс. татарстанских детей отдохнули в лагерях

За 2022 год более 205 тыс. юных татарстанцев отдохнули в оздоровительных лагерях. Из них более 8 тыс. — дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, а также более 900 детей с ОВЗ. Об этом рассказал глава Минмолодежи РТ Тимур Сулейманов.

Всего отдых был организован в 1,5 тыс. учреждениий, из них 125 — стационарные лагеря (88,7 тыс. детей), более 1,3 тыс. — пришкольные лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха (92,7 тыс.), 13 — санаторно-курортные (7,7 тыс.), 49 — палаточные (10,6 тыс.). Более 5,6 тыс. детей посетили пять лагерей Черноморского побережья.

Сулейманов отметил, что Татарстан занимает первое место по количеству палаточных лагерей среди российских регионов (РТ — 49, Липецкая область — 47, Кемеровская область — 34).