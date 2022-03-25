В Татарстане по нацпроекту «Демография» обучатся 5,8 тыс. человек за год

В 2022 году расширены категории граждан, которые смогут пройти бесплатное обучение по нацпроекту «Демография». Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Мы продолжаем переобучение в рамках нацпроекта „Демография“. Мы работали по этой программе и в 2021 году. В этом году в условиях санкционного давления расширился круг получателей, кто может переобучиться. Помимо тех, кто был в 2021 году, добавились работники, находящиеся под риском увольнения, и молодежь в возрасте до 35 лет включительно», — сказала она.

За счет средств федерального бюджета в этом году, так же как и в прошлом, будет организовано обучение безработных, людей в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста. Кроме того, обучиться смогут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также не состоящие в трудовых отношениях и воспитывающие дошколят.

«Мы ожидаем, что обучение пройдут до 5,8 тыс. человек. Обучение будет осуществляться тремя операторами, которые проведут конкурсные мероприятия. Для участия в мероприятиях нужно подать заявления на портале „Работа в России“», — отметила Зарипова.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.