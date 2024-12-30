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За год базовые станции связи установили в 17 малонаселенных пунктах Татарстана
В рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства за 2024 год базовые станции мобильной связи стандартов 2G и LTE установлены и введены в эксплуатацию в 17 малонаселенных пунктах Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
При этом всего в завершающемся году базовые станции должны были появиться в 87 населенных пунктах республики — такое решение было принято на основании прошедшего в 2023-м на портале госуслуг голосования. Станции в оставшихся 70 населенных пунктах введут в эксплуатацию в первом полугодии наступающего 2025 года.
Федеральная программа по устранению цифрового неравенства будет продолжать воплощаться в жизнь, на портале госуслуг уже проведено новое голосование. В нем приняли участие 23 472 жителя 1189 населенных пунктов Татарстана.
Теперь в населенные пункты, участвовавшие в голосовании, отправятся специалисты для подтверждения отсутствия радиопокрытия операторов мобильной связи.
«Работа по выявлению населенных пунктов с отсутствием радиопокрытия нами заблаговременно проведена, списки населенных пунктов с отсутствием радиопокрытия направлены главам муниципальных районов», — заверили в Минцифры РТ.
Сохранение малочисленных населенных пунктов является неотъемлемой частью политики Правительства Татарстана. Одной из мер по их сохранению как раз и является ликвидация цифрового неравенства.
В рамках профильной программы за 2022 и 2023 годы в населенных пунктах республики, в которых проживают от 100 до 500 человек, установили 98 базовых станций. Это позволило начать пользоваться качественными услугами мобильной связи более чем 23 тыс. татарстанцев.
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