За год аграрии Татарстана закупили более 4,6 тыс. новой сельхозтехники и оборудования

В 2021 году велась активная техническая модернизация в агропромышленном комплексе Татарстана. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства заявил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Хозяйства закупили более 4,6 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму свыше 13,6 млрд рублей. Среди них 508 тракторов, 328 зерноуборочных комбайнов, 80 кормоуборочных комбайнов, 115 самоходных опрыскивателей и более 3,6 тыс. единиц различной техники и оборудования. По льготным программам «Росагролизинга» было приобретено 637 единиц техники на сумму 3,2 млрд рублей.

Также министр рассказал о соблюдении охраны труда в сельхозорганизациях республики. В 2021 году в сельскохозяйственном производстве получили травмы пять работников, зафиксировано три смерти на рабочем месте, связанное с производством. Самые травмоопасные профессии — животновод и механизатор. Основная причина тяжелых травм — нарушение трудовой дисциплины.

Глава ведомства напомнил, что работодатели несут ответственность перед своими рабочими. Надо своевременно обеспечивать работников спецодеждой, создавать и поддерживать условия труда, проводить инструктажи на местах.

В завершение выступления Марат Зяббаров отметил Атнинский район, где 20 декабря сельхозформирования впервые перешагнули планку в 300 тонн молока в сутки. Президент РТ Рустам Минниханов поблагодарил атнинских аграриев за большой вклад в развитие сельского хозяйства региона.