За год 323 татарстанца получили субсидии на развитие бизнеса

За год единовременные субсидии на начало собственного бизнеса получили 323 татарстанца, 274 из них – женщины. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Наша задача – не просто предоставить субсидию, а дать человеку полноценный инструмент для старта и устойчивого развития его дела. Мы помогаем женщинам превратить профессиональные навыки в успешную бизнес-модель, обеспечивая правовую, образовательную и финансовую поддержку. Каждый получает поддержку для развития своего бизнеса в размере 145 тысяч рублей», – сообщил директор кадрового центра «Работа России» в РТ Тимур Муллин.

Специалисты кадрового центра «Работа в России» обучают участников программы предпринимательским навыкам, помогают составить бизнес-план, оказывают содействие в получении финансовой поддержки. Также женщины получили индивидуальные консультации по профориентации, возможностям пройти переобучение, составлению резюме и подготовке к собеседованиям.

Татарстанские предпринимательницы предпочитают развивать бизнес в сферах красоты и ухода, производства, торговли, а также образовательных и бытовых услуг. Наибольшей популярностью пользуются услуги в сфере красоты – парикмахерские, визаж, маникюр, наращивание ресниц и косметология.

Также женщины активно осваивают производство и торговлю: запускают производство сыра, хлебобулочных и кондитерских изделий, шьют верхнюю одежду и изделия из кожи, занимаются розничной торговлей. Востребованными остаются направления образования и услуг – дополнительное образование для детей и взрослых, массажные услуги, животноводство.