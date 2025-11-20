За год 260 госслужащих Минюста Татарстана прошли аттестацию

В Министерстве юстиции Татарстана состоялось последнее в этом году заседание аттестационной комиссии аппаратов мировых судей республики.

Всего в 2025 году прошло 21 заседание аттестационных комиссий в аппарате Минюста республики и аппаратов мировых судей, в результате которых были оценены 260 государственных служащих. Из них большинство, 203 сотрудника, признаны соответствующими занимаемой должности, сообщает пресс-служба ведомства.

«Аттестация – это важный инструмент оценки профессионализма государственных служащих. В ходе процедуры объективно анализируются результаты работы каждого сотрудника и его соответствие определенным требованиям, предъявляемым к занимаемой должности», – заявила начальник отдела кадров и государственной службы Минюста РТ Татьяна Латыева.

Почти каждый пятый аттестованный рекомендован комиссией к включению в кадровый резерв. Это наивысшая оценка для государственных служащих и возможность для дальнейшего профессионального роста.

Семерым сотрудникам назначено дополнительное профессиональное обучение для дальнейшего соответствия занимаемой должности. На этот раз только один государственный служащий не был признан соответствующим занимаемой должности.

Латыева напомнила, что аттестация государственных гражданских служащих проводится раз в три года – в соответствии с государственной программой «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан». «Ежегодно в декабре утверждается график аттестации на очередной год», – уточнила она.