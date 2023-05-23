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За год 162 компании из Татарстана получили статус социального предприятия
С начала года 162 компании из Татарстана смогли получить статус социального предприятия. Это позволит им получать льготы и преференции, в том числе полумиллионные гранты, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Решения о присвоении статуса принимались на заседаниях комиссий в министерстве. Так, социальным предприятием стала организация помощи людям с сахарным диабетом. Сообщество «Дневник диабетика», организованное в соцсети, объединило уже свыше 35 тыс. участников. Люди могут поделиться здесь своими проблемами, связанными с болезнью, получить консультации и обменяться знаниями и опытом. Организация получила такой статус, поскольку реализует услуги для социально уязвимых категорий граждан.
«Одно из преимуществ социальных предприятий — возможность получить грант до 500 тысяч рублей на развитие своего проекта. Однако чтобы принять участие в конкурсе на грант, нужно успеть получить статус социального предприятия до 1 июня», — объяснил руководитель ЦИСС Центра «Мой бизнес» Михаил Унтура.
Чтобы получить статус социального предприятия, нужно подать документы в центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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