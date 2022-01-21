За год 1,6 тыс. казанских семей улучшили свою жилищные условия

В 2021 году 1,6 тыс. казанских семей улучшили жилищные условия, а 2,3 тыс. обманутых дольщиков получили возможность вселиться в свои квартиры. Об этом передает пресс-служба мэрии Казани.

Среди горожан по-прежнему остается популярной программа социальной ипотеки. С 2020 года возможность участвовать в ней получили молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. За 2021-й квартиры по соципотеке приобрели 1 293 семьи, из них 419 — молодые семьи и 874 — семьи работников бюджетной сферы.

За отчетный период восемь ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей получили субсидии на приобретение жилья. Всего с начала действия программы жилищные условия улучшили более 1,6 тыс. участника Великой Отечественной и члена их семей.

Кроме того, в столице республики продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья. В сентябре 2021-го началась реализация этапа 2022 года, который предполагает расселение 18 домов на 267 жилых помещения. 164 семьи получили ключи от новых квартир.

На итоговой пресс-конференции Президент России Владимир Путин объявил о продлении программы ликвидации аварийного жилья. В нее включат дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.