За год 150 тыс. российских студентов получат рабочую специальность по новому проекту

В 2022 году в России начнется реализация стратегической инициативы «Профессионалитет». Она поможет студентам получить рабочую специальность высокой квалификации, получить опыт на производстве и практически гарантированно трудоустроиться в ведущих отраслевых компаниях страны.

За этот период в 42 регионах страны откроются 70 образовательно-производственных кластеров по приоритетным направлениям: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение (в том числе авиа- и судостроение), химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность и фармацевтическая отрасль. А к 2024 году их число планируется увеличить до 210.

Реализация проекта позволит привлечь бизнес к партнерскому управлению образовательными учреждениями, сделать обучение более практическим и быстро подготовить специалистов по востребованным профессиям.

Презентация стратегической инициативы состоится 22 апреля на площадке подмосковного колледжа «Энергия». Начало мероприятия запланировано на 11.00. Все желающие смогут присоединиться к мероприятию онлайн.