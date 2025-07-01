За гибель слесаря, упавшего со строительной вышки в Татарстане, его начальника ждет суд

В Республике Татарстан 64-летний житель Менделеевска предстанет перед судом за нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших причинение смерти по неосторожности.

По версии следствия, в феврале мужчина, будучи начальником участка одной из компаний, отправил двоих слесарей на разборку строительной вышки в Елабужском районе. При этом он не обеспечил сотрудникам ни обучения, ни средств индивидуальной защиты.

В результате один из рабочих упал с высоты. От полученных травм он скончался ещё до прибытия скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело и направлено в суд на рассмотрение.