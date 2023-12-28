Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За фото с драконом из новогоднего фургона Деда Мороза казанцы смогут выиграть фотоаппарат
В новогодние праздники по Казани будет ездить новогодний фургон Деда Мороза. Об этом на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Управления культуры города Эмиль Мустафин.
«Это брендированный разукрашенный фургон с новогодними персонажами, с забавным сказочным драконом. Он будет останавливаться в различных пространствах города и дарить новогоднее настроение жителям – играть, раздавать подарки. Тот, кто поймает этого дракона и сфотографируется с ним, а затем разместит это фото в телеграм-канале “Культура Казани”, сможет выиграть ценный подарок – фотоаппарат мгновенной печати», – сообщил Мустафин.
Расписание и локации, в которых можно будет застать новогодний фургон, будут накануне каждого из праздничных зимних дней публиковаться также в телеграм-канале «Культура Казани». Итоги фотоконкурса подведут 6 января у Центра семьи «Казан».
Расписание всех новогодних мероприятий Казани, также обратил внимание спикер, доступно на официальном сайте мэрии Казани и в телеграм-канале «Культура Казани». Кроме того, на официальном сайте мэрии создан тематический чат-бот, где можно получить ответы на вопросы о городской праздничной программе. Например, ответ на вопрос «Куда я могу сходить сегодня?».
«В новогодние праздники будет много мероприятий и для любителей здорового образа жизни – новогодние мероприятия по зимним видам спорта. В Казани открыто около 100 мест для катания на коньках: порядка 80 хоккейных коробок, более 20 катков с пунктами проката. Открыто 15 лыжных трасс. Подробная информация также на kzn.ru», – сообщил Эмиль Мустафин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»