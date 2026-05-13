За финансирование ВСУ россиянин получил 12 лет «строгача»

Двенадцать лет колонии строгого режима получил 28-летний житель Москвы по деле о госизмене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству. Приговор вынес Верховный суд Чувашской Республики.

Как следует из материалов уголовного дела, с июля по декабрь 2022 года подсудимый неоднократно переводил средства на криптовалютные кошельки, используемые для финансирования украинских военизированных формирований. Кроме лишения свободы гражданину назначен штраф в размере 100 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Чувашии.