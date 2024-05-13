За финансирование ВСУ на экс-сотрудника «Яндекса» завели дело о госизмене

Дело о государственной измене было заведено на бывшего сотрудника «Яндекса» из Нижегородской области, который занимался финансированием вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после начала СВО мужчина переводил средства на счета зарегистрированного на Украине фонда, предназначенного для приобретения ВСУ бронетехники, экипировки и боеприпасов.

Впоследствии, скрываясь от частичной мобилизации, бывший сотрудник «Яндекса» покинул Россию.