За финансирование террористов ИГ* задержан житель Казани

51-летнего жителя Казани задержали сотрудники УФСБ России по РТ и МВД Татарстана. Его подозревают в финансировании террористической деятельности.

«Задержанный подозревается в переводе денежных средств участникам международной террористической организации ‘’Исламское Государство’’* в целях обеспечения их деятельности», – рассказал официальный представитель УФСБ РФ по РТ Андрей Сергеев.

Как сообщили агентству в пресс-службе УФСБ по РТ, возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Оперативники ФСБ и МВД провели обыски по месту жительства мужчины в Казани и Ульяновске. Изъяли его банковские карты, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистскую литературу.

* Международная террористическая организация, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда РФ