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Происшествия
22 июля 2022  10:27

За финансирование террористов ИГ* задержан житель Казани

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51-летнего жителя Казани задержали сотрудники УФСБ России по РТ и МВД Татарстана. Его подозревают в финансировании террористической деятельности.

«Задержанный подозревается в переводе денежных средств участникам международной террористической организации ‘’Исламское Государство’’* в целях обеспечения их деятельности», – рассказал официальный представитель УФСБ РФ по РТ Андрей Сергеев. 

Как сообщили агентству в пресс-службе УФСБ по РТ, возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Оперативники ФСБ и МВД провели обыски по месту жительства мужчины в Казани и Ульяновске. Изъяли его банковские карты, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистскую литературу.

 

* Международная террористическая организация, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда РФ

 

#террористическая организация #финансирование терроризма #УФСБ РФ по РТ
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