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Происшествия 28 сентября 2026 14:34

За финансирование религиозных экстремистов россиянку отправили в колонию

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57-летнюю жительницу Челябинска признали виновной в участии в деятельности экстремистской организации, а также в ее финансировании. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина, в период с 6 сентября 2017 года по 8 сентября 2022-го, участвовала в религиозной организации, признанной запрещенной на территории РФ. Она активно проповедовала, искала новых адептов, распространяла учебную и методическую литературу, информационные материалы экстремистского содержания. Кроме того, она предоставляла организации свою квартиру.

Приговором суда женщине назначено 4 года колонии общего режима.

#экстремизм #Религия #приговор суда
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