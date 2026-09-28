За финансирование религиозных экстремистов россиянку отправили в колонию

57-летнюю жительницу Челябинска признали виновной в участии в деятельности экстремистской организации, а также в ее финансировании. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина, в период с 6 сентября 2017 года по 8 сентября 2022-го, участвовала в религиозной организации, признанной запрещенной на территории РФ. Она активно проповедовала, искала новых адептов, распространяла учебную и методическую литературу, информационные материалы экстремистского содержания. Кроме того, она предоставляла организации свою квартиру.

Приговором суда женщине назначено 4 года колонии общего режима.