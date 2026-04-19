Общество 19 апреля 2026 10:53

За фейковое фото Чубайса в нацистской форме оштрафовали жителя Омска

Штраф за поддельную фотографию с изображением Анатолия Чубайса получил житель Омска. Мужчина «одел» экс-главу «Роснано» в нацистскую форму, после чего разместил изображения в соцсети «Вконтакте», а также в мессенджере Telegram.

На омича составили административные протоколы по статье о публичном демонстрировании нацистской символики. Суд оштрафовал его на тысячу рублей за каждое из двух правонарушений, передает РИА Новости.

Горожанин заявил, что Чубайс якобы неоднократно произносил фашистские лозунги в адрес граждан нашей страны. Сам же омич, по его словам, не разглядел нацистскую символику из-за плохого качества картинки. Умысла пропагандировать нацизм он не имел, будучи патриотом России.

Дуэт Рамазановых: «Работать на эстраде становится все труднее. Остаются самые сильные»

Дуэт Рамазановых: «Работать на эстраде становится все труднее. Остаются самые сильные»

18 апреля 2026
«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

18 апреля 2026
