За фейковое фото Чубайса в нацистской форме оштрафовали жителя Омска

Штраф за поддельную фотографию с изображением Анатолия Чубайса получил житель Омска. Мужчина «одел» экс-главу «Роснано» в нацистскую форму, после чего разместил изображения в соцсети «Вконтакте», а также в мессенджере Telegram.

На омича составили административные протоколы по статье о публичном демонстрировании нацистской символики. Суд оштрафовал его на тысячу рублей за каждое из двух правонарушений, передает РИА Новости.

Горожанин заявил, что Чубайс якобы неоднократно произносил фашистские лозунги в адрес граждан нашей страны. Сам же омич, по его словам, не разглядел нацистскую символику из-за плохого качества картинки. Умысла пропагандировать нацизм он не имел, будучи патриотом России.