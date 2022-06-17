За фейки в соцсети о событиях на Украине осудили жителя Набережных Челнов

Сотрудники УФСБ России по РТ выяснили, что 34-летний житель Набережных Челнов размещал в группе в соцсети фейковые сообщения о событиях на Украине. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе управления.

Так, мужчина разместил пост о якобы преступлениях российских военных в отношении мирного населения города Буча.

Челнинца задержали. Свою вину он признал.

Набережночелнинский городской суд признал мужчину виновным по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации...». Теперь челнинцу предстоит заплатить 30 тыс. рублей штрафа.



