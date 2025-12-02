За езду с дальним светом фар в городе водителя оштрафуют – автоюрист

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За езду с дальним светом фар в городе водителя оштрафуют на 500 рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил эксперт «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«За использование дальнего света, когда это запрещено, например, в населенном пункте при освещённой дороге, водителя ждет штраф в размере 500 рублей или предупреждение», – сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что такими действиями водитель нарушает правила пользования внешними световыми приборами. Ответственность за такое нарушение предусмотрена ст. 12.20 КоАП РФ.