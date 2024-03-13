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За езду под 200 км/ч водителя из Альметьевска лишили водительских прав
Накануне в телеграм-каналах Альметьевска появилась видеозапись, на которой запечатлено, как водитель Skoda двигается по проспекту Строителей со скоростью 190 км/ч. Запись привлекла внимание местных автоинспекторов.
Помимо этого, в дежурную часть ГИБДД обратился 20-летний водитель Volkswagen Polo, который сообщил о ДТП. Со слов заявителя, неизвестный на Skoda столкнулся с его автомобилем и скрылся с места.
В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении, сообщают в пресс-службе ОМВД России по Альметьевскому району.
Спустя некоторое время автоинспекторам удалось установить личность любителя опасной езды. Им оказался 18-летний местный житель. Парень рассказал, что видео выложил его друг в своем аккаунте без его ведома, а момент ДТП он даже не заметил и отказался признавать свою вину.
С водителем провели профилактическую беседу, а также составили в отношении него протоколы. За оставление места ДТП суд назначил юному автолюбителю наказание в виде лишения права сроком на 1,5 года.
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