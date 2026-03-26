МЧС Татарстана: «Наступило время для завершения периода рыбалки со льда»

В МЧС Татарстана предупредили об опасности выхода на лед весной. Шансы провалиться под воду крайне высоки, ведь со дня на день реки вскроются, а толщина льда уже сегодня настолько мала, что не может выдержать вес человека. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.

Накануне в ловушке оказались четверо рыбаков, которые вышли на Волгу рядом с Тетюшами. Они не смогли вернуться на берег после рыбалки из-за большого количества промоин на льду. После звонка в экстренные службы на помощь им выехали спасатели ЗПСО №1, которые с помощью судна на воздушной подушке благополучно вернули рыбаков на берег и передали полиции. Мужчин ждет штраф. Также наказать рублем могут всех, кто вышел на лед толщиной менее семи сантиметров. Размер штрафа для гражданских лиц – до двух тысяч рублей, отметила Регина Гаязова.

«Ежегодно в период весеннего таяния льда регистрируются происшествия, связанные с провалом под лед во время рыбалки или выезда на снегоходах. Так, за сезон 2024-2025 годов погибли девять человек, спасены были 24 человека. В период весеннего таяния льда погибли шесть человек, спасены 16 человек, в том числе двое детей», – рассказала она.

Для профилактики происшествий МЧС организовало дежурство на 10 постах: в Казани, Зеленодольске, Лаишево, в селе Ташкирмень Лаишевского района, в селе Заовражный Каратай Камско-Устьинского района, в селе Алексеевское, в Чистополе, в поселке Красный Ключ Нижнекамского района, в Набережных Челнах и в селе Мелькень Мензелинского района.

«Работа постов ориентирована на профилактическую работу и заключается в своевременном реагировании на происшествия на водных объектах, спасении людей в местах активной рыбалки. Понятно, что силами только МЧС Республики Татарстан нельзя обеспечить безопасность на всех водных объектах, на каждой из более четырех тысяч рек спасателя не поставим», – добавила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ.

Под контролем также будут 102 места традиционного массового выхода людей на лед.

«С ноября 2025 года организована и продолжается по сей день работа сводных мобильных патрульных групп муниципальных районов. Во время патрулирований проводятся профилактические беседы с рыбаками по доведению информации по ледовой обстановке и правилам поведения на льду, выставляются информационные аншлаги», – рассказала Регина Гаязова.

Профилактику проводят 202 мобильные группы, в которые входят 217 человек

«Традиционно в зоне риска – рыбаки. Уважаемые любители подледного лова рыбы, наступило время для завершения периода рыбалки со льда. Необходимо обращать внимание на запрещающие аншлаги, которые устанавливаются на опасных участках. Если же вы решились рискнуть собственной жизнью и вышли на рыхлый весенний лед, то нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, собираться большими группами», – объяснила она.

Ходить по льду следует на расстоянии пяти-шести метров друг от друга. С собой следует взять спасательные средства, например, шнур длиной 12-15 метров и спасательный жилет.

В МЧС попросили быть осторожнее и родителей школьников. Приближаются весенние каникулы, а значит, детям нужно напомнить правила безопасности.

«Будьте бдительны, не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте детей к водоемам без взрослых. Детские игры на льду, хождение по льдинам, отталкивание льдин от берега, даже прогулки возле обрывистых берегов могут привести к трагедии», – обратила внимание начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ.