За этот год в Татарстане сто участников СВО получили возможность провести газ

В этом году в Татарстане 100 участников СВО и члены их семей получили возможность провести газ в свои дома. Об этом сегодня на заседании Государственного Совета Республики Татарстан рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«Члены семей участников СВО имеют право на получение различных выплат. Субсидией на возмещение затрат, связанных с проведением газа, воспользовались 100 человек из числа участников специальной военной операции», – рассказала министр.

Напомним, что в Татарстане для участников предусмотрено предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением газа в частные дома и приобретением внутридомового газового оборудования. Субсидия выплачивается в соответствии с понесенными затратами, но не более 100 тысяч рублей на одно домовладение.