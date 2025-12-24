news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 24 декабря 2025 13:53

За этот год в Татарстане сто участников СВО получили возможность провести газ

Читайте нас в
Телеграм

В этом году в Татарстане 100 участников СВО и члены их семей получили возможность провести газ в свои дома. Об этом сегодня на заседании Государственного Совета Республики Татарстан рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

«Члены семей участников СВО имеют право на получение различных выплат. Субсидией на возмещение затрат, связанных с проведением газа, воспользовались 100 человек из числа участников специальной военной операции», – рассказала министр.

Напомним, что в Татарстане для участников предусмотрено предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением газа в частные дома и приобретением внутридомового газового оборудования. Субсидия выплачивается в соответствии с понесенными затратами, но не более 100 тысяч рублей на одно домовладение.

#минтруда занятости и социальной защиты рт #помощь участникам СВО #газ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025