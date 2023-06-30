За этот год в Татарстане случаев заболевания корью стало больше в 77 раз

За пять месяцев этого года в Татарстане было зарегистрировано 77 случаев заболевания корью, в то время как в прошлом году зафиксировали только один случай заражения. Об этом на пресс конференции «Татар-информу» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ, главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

«В 2021 году корь фиксировалась в 17 субъектах России, тогда было установлено 109 случаев. В прошлом году это уже 66 субъектов и 3725 заболевших. Если говорить о Татарстане, то в 2022 году был зафиксирован один завозной случай кори, а за пять месяцев этого года уже 72 случая, среди них 32 ребенка», – рассказала она.

Главный санитарный врач Татастана отметила, что случаи заболевания корью регистрируются среди жителей Таджикистана, Кыргызстана и непривитых жителей республики.